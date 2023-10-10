В Польше опровергли отставку командующего ВС Пиотровского

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В вооруженных силах Польши опровергли отставку командующего Томаша Пиотровского.
«Ни один из высокопоставленных офицеров генерального командования видов Вооруженных сил не подавал в отставку», - говорится в сообщении генерального командования в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что глава Генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак и оперативный командующий Вооруженными силами (ВС) республики генерал Томаш Пиотровский подали в отставку.
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