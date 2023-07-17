В Польше отказались от предложений Киева о партнерстве

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Экс-депутат сейма Польши Матеуш Пискорский заявил, что пока украинцы героизируют убийц поляков, стратегическое партнерство Киева и Варшавы невозможно. Об этом пишет Myśl Polska.
«В годовщину геноцида на Волыни можно и нужно объявить киевкому режиму напрямую: вы сами по себе. Пока ваши герои — Шухевич и Бандера, давайте прекратим этот идиотизм о каком-то там братстве и стратегическом партнерстве. Опустим рассказы об общем враге. У нас нет ни общей истории, ни общих целей на будущее», — цитирует издание слова политика.
Польский сейм ранее принял постановление в память о погибших, которое подразумевает признание вины Киевом.
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Диана Аванесян