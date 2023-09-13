В Польше посчитают ущерб, понесённый из-за СССР во время Второй мировой войны

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В Польше начнётся оценка ущерба, понесённого по вине СССР в ходе Второй мировой войны с 1939 по 1945 годы. Об этом в интервью агентству PAP сообщил замминистра иностранных дел государства, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.
Мулярчик уточнил, что исследования затруднит положение Польши, в котором она оказалась после Второй мировой войны. Страна стала зависимой от Советского Союза.
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Анастасия Чинкова