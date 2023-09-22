В Польше предостерегли Зеленского от новых оскорблений

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Премьер-министр Матеуш Моравецкий предостерег президента Украины Владимира Зеленского от новых оскорблений в адрес своей страны, передает телеканал TVP.
«Я хочу сказать Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков так, как недавно оскорбил во время своего выступления в ООН. Поляки никогда этого не позволят», - заявил Моравецкий во время встречи с избирателями.
Он подчеркнул, что Польша оказывает активную поддержку Украине, посылая все новое вооружение. Однако, по его словам, в первую очередь Польша должна думать о себе о вооружать себя. Моравецкий отметил, что Польша будет отстаивать свои интересы.
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