В Польше предрекли предстоящую нехватку электричества в Евросоюзе

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Евросоюз столкнется с нехваткой электричества грядущей зимой, заявила уполномоченная правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Анна Лукашевская-Третьяковская в интервью агентству РАР.
«Решение наших западных соседей о досрочном отключении всех атомных электростанций было скорее политическим и идеологическим, чем практическим решением, поэтому у них есть проблема нехватки электроэнергии», - прокомментировала ситуацию Лукашевская-Третьяковская.
Отвечая на вопрос журналиста о том, какой ресурс для ЕС окажется наиболее дефицитным, она ответила, что это будет электричество.
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