В Польше пресс-секретаря МИД Ясину уволили после его слов о Волынской резне

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина уволен после высказываний о Волынской резне, послуживших причиной дипломатического скандала.
Лукаш Ясина сообщил новость в своём аккаунте в социальной сети «Х». Экс-пресс-секретарь попрощался со всеми, выразил благодарность и написал, «работа пресс-секретаря —это работа сапера, и каждый сапер может подорваться на мине».
В середине мая Лукаш Ясина в интервью порталу Onet сказал, что Польша ожидает от Украины и её президента «извинений и большего раскаяния» за Волынскую резню. Украинский посол Василий Зварыч ответил, что любые попытки навязать какое-либо поведение в отношении общего прошлого считает неприемлемыми и досадными.
Ясину отправили в отпуск, а потом в отставку.
Ранее кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка заявила, что Польша выставит счёт Украине, а также поставит ряд условий за оказанную помощь. Об этом она сказала в ходе предвыборных дебатов на Polsat.
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В середине мая Лукаш Ясина в интервью порталу Onet сказал, что Польша ожидает от Украины и её президента «извинений и большего раскаяния» за Волынскую резню. Украинский посол Василий Зварыч ответил, что любые попытки навязать какое-либо поведение в отношении общего прошлого считает неприемлемыми и досадными.
Ранее кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка заявила, что Польша выставит счёт Украине, а также поставит ряд условий за оказанную помощь. Об этом она сказала в ходе предвыборных дебатов на Polsat.
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Мария Фирсова