В Польше призвали подвергнуть уголовному преследованию нациста Хунка

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Необходимо начать уголовное преследование украинского нациста Ярослава Хунка, которого чествовали в парламенте Канады. Об этом в интервью телеканалу CTV заявил посол Польши в Канаде Витольд Дзельский.
Ранее сообщалось, что 22 сентября в рамках заседания парламента Канады представители страны вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским аплодировали 98-летнему украинскому националисту Ярославу Хунку, который в годы Второй мировой войны состоял в дивизии СС «Галичина». Военные этого подразделения занимались расстрелом поляков и евреев.
По словам Дзельского, такие люди как Хунк должны привлекаться к уголовной ответственности за убийство военных и мирного населения.
Кроме того, посол заявил, что извинения, принесённого правительством Канады, недостаточно, поскольку в нём не фигурирует полный список поляков, ставших жертвами нацистов.
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По словам Дзельского, такие люди как Хунк должны привлекаться к уголовной ответственности за убийство военных и мирного населения.
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Анастасия Чинкова