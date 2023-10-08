В Польше проигнорировали Зеленского

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Польские политики не встретили президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в страну. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works сообщил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
Он отметил, что Зеленский приехал в Польшу сразу после посещения канадского парламента, где случился конфликт с украинским нацистом, который взбудоражил общественность многих стран.
Во время визита в Польшу Зеленского не поприветствовал ни один чиновник, что говорит о крайне напряжённых взаимоотношениях между странами.
Ранее польский министр иностранных дел Збигнев Рау заявил, что для восстановления отношений с Украиной придётся приложить много усилий.
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Во время визита в Польшу Зеленского не поприветствовал ни один чиновник, что говорит о крайне напряжённых взаимоотношениях между странами.
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Анастасия Чинкова