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В Польше проигнорировали Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: чиновники не встретили Зеленского в Польше
08 октября 2023, 21:10
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Польские политики не встретили президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в страну. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works сообщил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
Он отметил, что Зеленский приехал в Польшу сразу после посещения канадского парламента, где случился конфликт с украинским нацистом, который взбудоражил общественность многих стран.

Во время визита в Польшу Зеленского не поприветствовал ни один чиновник, что говорит о крайне напряжённых взаимоотношениях между странами.


Ранее польский министр иностранных дел Збигнев Рау заявил, что для восстановления отношений с Украиной придётся приложить много усилий.

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#польша
#украина
#владимир зеленский
#конфликт
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США анонсировали оказание помощи Израилю
По распоряжению Байдена США окажет дополнительную помощь Израилю
08 октября 2023, 20:06

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США окажут дополнительную помощь Израилю для противостояния палестинскому движению ХАМАС. Такое распоряжение отдал президент США Джо Байден.
В Белом доме подчеркнули, что Байден будет получать актуальную информацию о ходе боевых действий на территории Израиля. А администрация президента продолжит сотрудничать с партнёрами из Израиля.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал условие, при выполнении которого на Ближнем Востоке удастся восстановить спокойствие и мир. По его мнению, этим условием является независимость Палестины. Таким образом, Турция выступает за принятие резолюции ООН от 1967 года о создании суверенного государства Палестина. 

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#сша
#джозеф байден
#израиль
#помощь
#война
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Израиль заранее не знал о намерениях боевиков ХАМАС произвести атаку
Haaretz: у Израиля не было разведданных о начале боевого столкновения с ХАМАС
08 октября 2023, 19:39

Фото: iStock/butenkow

У Израиля не было разведданных о намерениях боевиков ХАМАС совершить атаку, поэтому властям потребовалось несколько часов для переброски войск в обстреливаемые регионы. Об этом сообщает газета Haaretz.
Уточняется, что уже после начала непосредственного столкновения Армии обороны Израиля и боевиков ХАМАС вооружённым силам Израиля потребовалось время, чтобы осознать масштаб разворачивающихся событий.

Кроме того, замедлила переброску войск плохо подготовленная тактика транспортировки солдат. Многим военным приходилось использовать личные автомобили или просить родственников и друзей довести их до границы с сектором Газа. 

Также на прошлой неделе израильские политики пришли к выводу, что ХАМАС, напротив, стремятся всеми способами избежать вооружённого конфликта, чтобы не рисковать жизнями жителей сектора Газа.

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#израиль
#война
#нападение
#обстрел
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Эрдоган: Залог мира на Ближнем Востоке — независимость Палестины
08 октября 2023, 19:21

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал условие, при котором возможно установление мира и спокойствия на Ближнем Востоке. По его мнению, для этого необходима независимость Палестины.
Ранее о единственном способе урегулирования палестино-израильского конфликта также говорил спикер турецкого парламента Нурман Куртулмуш. Политик считает, что для этого необходима реализация резолюции ООН от 1967 года о создании независимого государства Палестина. Также Куртулмуш назвал красной линией для мусульман сохранение статуса мечети Аль-Акса, расположенной в центре Иерусалима. Он отметил, что никакие нападения на мусульманскую святыню неприемлемы.

Эрдоган в свою очередь подчеркнул, что достижение стабильного мира на Ближнем Востоке возможно только при решении палестинской проблемы. В бесконечном разжигании огня нет необходимости, а у справедливого мира не будет ущемленных и проигравших, заключил турецкий лидер.

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#оон
#турция
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CNN: Стратегия Путина на истощение Запада приносит успех
08 октября 2023, 18:58

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Запад всеми силами пытается догнать Россию по выпуску снарядов, чтобы обеспечить потребности Украины в боеприпасах. Стратегия Путина на истощение союзников Киева приносит свои плоды.
По словам обозревателя CNN Натана Ходжа, США производят в месяц 14 тысяч снарядов 155-го калибра, а ежедневный расход Украины при этом доходит порой до пяти тысяч снарядов. Журналист констатирует: Путин верно отметил тот факт, что союзники Киева ведут отчаянную гонку с промышленной базой Москвы.

По мнению Ходжа, Россия настроена на долгое противостояние и готова к нему, в то время как последние события на Западе показывают, что такая стратегия может сработать. Американский президент подписал временное постановление о бюджете, чтобы предотвратить остановку работы правительства, и там нет пункта о поддержке Киева, по крайней мере, в течение следующих 45 дней. Американский лидер заявляет, что поддержка Украины продолжится, но отсутствие в законопроекте пункта о предоставлении восточноевропейской стране финансовой помощи говорит о том, что время Киева на исходе, подытожил Ходж.

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#украина
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В МИД Польши призвали главу МИД Палестины осудить атаку на Израиль
08 октября 2023, 18:52

Фото: iStock/delray77

Министр иностранных дел Польши Збигнев в ходе телефонного разговора призвал своего коллегу из палестинского МИД Рияда аль-Малики осудили атаку на Израиль.
В соцсети X он рассказал о разговоре с министром иностранных дел Палестины. Он призвал к региональной координации, которая позволит остановить боевые действия, жертвами которых стали уже тысячи мирных жителей. 

Также Збигнев потребовал от аль-Малики осуждения действий палестинского радикального движения ХАМАС на территории Израиля.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал атаку палестинских боевиков на Израиль, назвав её варварской и возмутительной. 

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#мид
#польша
#израиль
#война
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На фоне паники жители Тель-Авива опустошают прилавки магазинов
08 октября 2023, 18:39

Фото: istockphoto/Ekaterina_Lin

Н второй день день обострения палестино-израильского конфликта жители Тель-Авива и других городов принялись в панике запасаться продуктами наперед. С полок супермаркетов с невероятной скоростью стали исчезать многие товары первой необходимости.
Прилавки магазинов, особенно в крупных городах, постепенно пустеют, сообщает телеграм-канал Readovka. Уже далеко не везде есть в продаже хлеб, молоко, яйца, крупа. У касс собираются огромные очереди из людей разных возрастов, которые в спешке пытаются успеть приобрести все самое необходимое. Израильские СМИ пишут, что люди закупают продукты для гуманитарной помощи, но с этой версией не согласуется ажиотаж, который возникает в магазинах.

Сегодня днем власти Израиля приняли к действию пункт 40 Алеф Основного закона, означающий официальное объявление войны. Теперь армия получает полную свободу действий.

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#израиль
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«Нет никакого оправдания»: Шольц оценил ситуацию в Израиле
Шольц раскритиковал атаку Палестины на Израиль, назвав её варварством
08 октября 2023, 18:35

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал действия палестинских боевиков по отношению к Израилю варварскими. Он подчеркнул, что в Германии не допустят антиизраильских митингов.
В ходе выступления, посвящённого нападению боевиков палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля, Шольц оценил действия Палестины как «варварские и возмутительные». 

Он подчеркнул, что лично выразил поддержку премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху во время телефонного разговора.

Кроме того, Шольц заявил, что в Германии усиливается защита израильских учреждений. Он назвал недопустимым празднование немцами начала войны в Израиле, поскольку то количество жертв обстрелов, которое наблюдается сейчас – не повод для радости и ликования.

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#израиль
#германия
#война
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Журналист Гатманн: Вашингтон потребует от Зеленского готовности к компромиссам
08 октября 2023, 18:09

Фото: РИА Новости/Стрингер

Белому дому крайне невыгодно затягивать конфликт на Украине до президентских выборов, которые предстоят в следующем году. Поэтому администрация Вашингтона будет призывать Зеленского пойти на компромисс, чтобы заключить мирное соглашение с Россией.
Такое мнение высказал репортер немецкой газеты Stern Моритц Гатманн в эфире телеканала Phoenix. Журналист считает, что американцы будут стремиться завершить конфликт тем или иным способом, потому что престарелому Байдену крайне невыгодно идти на выборы, имея за спиной не решенную украинскую проблему.

Гатманн полагает, что США с начала следующего года начнут подталкивать Зеленского к мысли о заключении мира и убеждать его быть готовым к некоторым уступкам. Также репортер обратил внимание на то, что граждане Украины тоже устали от затянувшегося военного противостояния. Многие считают, что можно уступить некоторые территории ради заключения мира, резюмировал журналист.

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#украина
#джозеф байден
#владимир зеленский
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NYT: Война между Израилем и ХАМАС ударит по Украине
08 октября 2023, 17:44

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Все более разгорающийся конфликт между Израилем и движением ХАМАС не только ввергнет в хаос сектор Газа, но ударит также по Украине, Саудовской Аравии и, скорее всего, по Ирану. Такое мнение выразил один из ведущих американских аналитиков Томас Фридман.
В своей статье для издания The New York Times он отметил, что любая затянувшаяся война между Израилем и бригадами «Изз ад-Дин аль-Кассам» (военное крыло группировки ХАМАС) может привести к перенаправлению потоков столь необходимой Киеву военной техники и вооружений, в Тель-Авив. Кроме того, это сделает невозможным предлагаемое заключение саудовско-израильского соглашения по нормализации отношений.

Эксперт пишет, что Украине следует начинать беспокоиться о конкуренции со стороны Тель-Авива за поставки ракет Patriot, 155-миллиметровых снарядов и другого оружия, в котором Киев отчаянно нуждается. Фридман вспомнил слова президента России Владимира Путина, сказанные им на прошлой неделе, о том, что Киев держится только за счет многомиллиардных вливаний со стороны западных союзников. Аналитик попросил читателей представить, что помощь Запада завтра прекратится. 

«Украина проживет всего неделю, когда у нее закончатся боеприпасы», — процитировал аналитик российского лидера.

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