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Запад в случае потери контроля над Украиной может превратить ее в выжженную землю. Об этом пишет обозреватель Конрад Ренкас для Myśl Polska.
«Похоже, что, предвидя потерю контроля над Украиной, Запад постарается не оставить на ее территории даже выжженной земли», — говорится в публикации.
По словам Ренкаса, Запад, пугая Киев голодом и Россией, пытается сокрыть глобальную афёру, которая обрекает Украину на полное опустынивание. Кроме того, зерновой шантаж, которым стараются «разжалобить» западное общество, нужен для приумножения прибыли сторон, заинтересованных в продлении конфликта.
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Диана Аванесян