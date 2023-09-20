В Польше раскрыли правду о резком повороте в отношениях с Украиной

Фото: iStock/Andrzej Rostek
Польский журналист Лукаш Важеха в соцсети X назвал реализм, появившийся в последнее время в отношениях Польши и Украины незначительным, так как Варшава сама себе выбрала роль донора для Киева.
«Это именно они направили нас в это русло, позиционируя Польшу как безоговорочного донора всего, что пожелает Киев», — говорится в публикации.
Читайте также:
Польша перестанет финансировать украинских беженцев в следующем году
Депутат Шеремет назвал позором выступление Зеленского в ООН
Венгрия потребовала от Украины соблюдения прав нацменьшинств
Диана Аванесян