В Польше рассекретили документы о войне с Россией

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак опубликовал рассекреченные документы за 2011 год с планом отступления польской армии за реку Вислу в случае вторжения российской армии. Видео с документацией он разместил на своей странице в социальной сети Х.
Блащак пояснил, что согласно рассекреченным документам, Россия могла занять правый берег Вислы уже через несколько дней после начала военного столкновения. Кроме того, для завершения конфликта предусматривалось уступит часть территорий России. Документы были составлены в 2011 году и содержали план отступления польских войск в случае вооруженного вторжения российских войск на территорию государства.
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Анастасия Крестьянова