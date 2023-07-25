В Польше рассказали, чем обернется провал контрнаступления ВСУ

Провал контрнаступления Украины может обернуться сокращением военной и финансовой помощи по стороны западных стран. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.
«В конце июня стало ясно, что украинское контрнаступление не соответствует ожиданиям западных военачальников и политических лидеров. Страны Запада, в том числе США, предоставили Киеву танки и бронетехнику, но в конечном итоге они мало что смогли сделать», — говорится в публикации.
Автор также отметил, что обучение военнослужащих ВСУ не дало видимого результата.
«Украинские военачальники до начала наступления хорошо понимали, что их западные союзники в ответ на инвестиции ожидают от ВСУ быстрых решительных побед. Ни терпение, ни военная техника не являются бесконечными ресурсами», — подчеркивает польская газета.
При это смена власти в Соединенных Штатах и странах Европы приведет к сокращению поддержки киевских властей, заключил обозреватель.
Читайте также:
Полковник Макгрегор: Зеленский разъярён из-за чудовищных потерь ВСУ
Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию ДНР
В США пообещали защитить Польшу от ЧВК «Вагнер»
Автор также отметил, что обучение военнослужащих ВСУ не дало видимого результата.
При это смена власти в Соединенных Штатах и странах Европы приведет к сокращению поддержки киевских властей, заключил обозреватель.
Читайте также:
Полковник Макгрегор: Зеленский разъярён из-за чудовищных потерь ВСУ
Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию ДНР
В США пообещали защитить Польшу от ЧВК «Вагнер»
Диана Аванесян