В Польше рассказали о последствиях поддержки Украины

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Польша стала играть роль беззаботного посетителя ресторана, которые обещал заплатить за обед гостей за соседним столиком, несмотря на цены. Такую аналогию с отношениями Варшавы и Киева провел журнал Myśl Polska.
Автор публикации пишет, что на фоне поддержки, оказываемой Украине, уровень жизни самих поляков упадет. Как отмечается в статье, Польше потребуются десятки лет, в течение которых уровень жизни поляков будет снижаться, чтобы оплатить этот «счет».
Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что будущий доход, который правительство Польши надеялось получить в качестве компенсации за помощь Украине, на самом деле иллюзорна, так как все средства окажутся у американских компаний.
Ранее «Радио 1» сообщало, что война в Израиле грозит прямыми последствиями для Украины, которая может лишиться поддержки из-за боевых действий. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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«К тому же оказалось, что блюда были по пути из кухни украдены, а гость, которому мы их заказывали, оказался неблагодарным и наглым», — пишут в материале.
Ранее «Радио 1» сообщало, что война в Израиле грозит прямыми последствиями для Украины, которая может лишиться поддержки из-за боевых действий. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Алина Юрчак