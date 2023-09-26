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Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что Варшава потребует экстрадиции из Канады 98-летнего Ярослава Хунки (Гунько), который служил в 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны.
Директору Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому направлено письмо, в котором содержится просьба изучить документы и исторические свидетельства на предмет возможной причастности нациста Хунки к преступлениям против польского народа и поляков еврейского населения. Известно, что в годы войны эсэсовцы из «Галичины» активно участвовали в карательных операциях и массовых казнях поляков, русских и евреев.
Напомним, что Хунки был приглашен на пятничное заседание канадского парламента по случаю приезда украинского президента Владимира Зеленского. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и законодатели приветствовали 98-летнего нациста как ветерана борьбы против русских.
Позже спикер Палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент эсэсовца, заявив, что ничего не знал о его прошлом. От Трюдо никаких объяснений не последовало.
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Напомним, что Хунки был приглашен на пятничное заседание канадского парламента по случаю приезда украинского президента Владимира Зеленского. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и законодатели приветствовали 98-летнего нациста как ветерана борьбы против русских.
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Александр Бойцов