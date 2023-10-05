В Польше считают, что нелегалы «обманывают глупую Европу»

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Заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик заявил, что большинство нелегальных мигрантов, которые просят убежища в Польше, в итоге добираются до Германии, они «обманывают глупую Европу». Об этом Вонсик сообщил в эфире Польского радио.
По словам Вонсика, в 2023 году более тысячи человек, которые подали заявление на предоставление международной защиты в Польше, сразу же покидали страну и уезжали в ФРГ. Замминистра опасается за то, что мигрантов из Германии могут возвращать обратно в Польшу.
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Екатерина Коршунова