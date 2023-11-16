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В Польше создана парламентская группа по репарациям от Германии и России

16 ноября 2023, 12:17
Фото: istockphoto/delray77

Фото: istockphoto/delray77

В министерстве иностранных дел Польши заявили о создании парламентской группы для рассмотрения вопроса получения репараций от Германии и России. Об этом заявил заместитель главы польского МИД Аркадиуш Мулярчик.

На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) дипломат написал о том, что группа будет рассматривать вопросы репараций, компенсаций и возмещения ущерба, причитающихся Польше от Германии, а также оценкой суммы компенсации, которую Польше должна выплатить Россия за ущерб, причиненный в ходе Второй мировой войны.

Это решение было принято согласно постановлению польского Сейма. В группу также вошел лидер политической партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, который еще в 2022 году требовал от властей Германии выплатить Польше 1,3 триллиона долларов в качестве компенсации, утверждая, что данная сумма является самой ограниченной и консервативной.

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Лидер ХАМАС Синвар отказался от переговоров из-за действий Израиля в больнице «Аш-Шифа»
YA: лидер ХАМАС Синвар отказался от переговоров из-за действий ЦАХАЛ в «Аш-Шифа»
16 ноября 2023, 12:16

Фото: iStock/Racide

Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался участвовать в переговорах с Израилем после действий армии страны в больнице «Аш-Шифа» в анклаве. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.
Уточняется, что в среду, 15 ноября, Синвар резко прервал переговоры с посредниками из Катара, заявив, что не возобновит их до тех пор, пока Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не покинет больницу «Аш-Шифа».

При этом, в ХАМАС не дали комментариев по поводу этого заявления.

Также в газете уточнили, что существующий проект сделки об освобождении заложников предполагает освобождать их частями в течение нескольких дней. Это позволит Синвару осуществлять выпуск части израильтян в один день, но полностью отказаться от их освобождения в другой. При этом, режим прекращения огня будет сохранён.

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#израиль
#хамас
#сектор газа
#переговоры
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«Кто-то в это верит?»: В Британии признались в сомнениях о победе ВСУ
FT: Мир устает от поддержки Украины из-за ее нежелания заключить мир
16 ноября 2023, 12:04

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В мире возрастают сомнения по поводу возможностей Украины победить в конфликте, об этом пишет британское издание The Financial Times.
«Кто реально верит в то, что Киев сможет «вернуть» территории?», - задался волнующим многих вопрос автор статьи.

В FT также отметили, что на фоне разгоревшегося палестино-израильского конфликта, тема Украины ощутимо сильно стала забываться и уходить на второй план. К тому же, малого кого уже волнует вопрос об итогах украинского конфликта, западные элиты стали чаще задать себе вопрос - «Когда?».

Помимо этого, западный мир перестал винить в затянувшемся конфликте Россию. Теперь все, наконец, поняли, что оттягивает завершение вооруженного противостояния именно Украина, не желающая идти на диалог.

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#украина
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#киев
#сво
#великобритания
#россия
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Главы МИД Украины и Великобритании обсудили поставки вооружения ВСУ
Кулеба и Кэмерон обсудили поставки вооружения ВСУ и его совместное производство
16 ноября 2023, 11:50

Фото: iStock/andriano_cz

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой британского МИД Дэвидом Кэмероном. Об этом украинский политик написал в соцсети X.
Кулеба поприветствовал своего британского коллегу и рассказал о деталях встречи. В ходе беседы политики обсудили продолжающиеся поставки вооружения, а также его совместное производство. Кроме того, была затронута тема избавления Чёрного моря от «российских угроз».

По словам главы МИД Украины, проведённые переговоры показали, что Великобритания нацелена на продолжение обеспечения Украины необходимым оружием. 

Ранее издание «Страна» сообщало о прибытии нового британского министра Кэмерона в Киев. Отмечалось, что он уже встретился в президентом страны Владимиром Зеленским, с которым также обсудил вопросы оснащения украинской армии.

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#украина
#великобритания
#мид
#вооружение
#производство
#поставки
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Президент Герцог: Безопасность израильтян важнее смертей палестинцев
16 ноября 2023, 11:44

Фото: istockphoto/e-crow

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что многочисленные смерти палестинцев «разбивают ему сердце». Однако приоритетом для него остаётся обеспечение безопасности своего народа.
В интервью изданию Financial Times Герцог сказал, что его не могут не волновать гибнущие палестинцы, но первоочередной задачей для себя он видит обеспечение безопасности и защиту израильского народа. По его словам, Израилю придётся сохранить «мощные силы» на территории сектора Газа, чтобы не оставлять «вакуум» в анклаве, так как это может породить возникновение новой террористической угрозы.

По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит операции вблизи больниц очень осторожно, чтобы обеспечить защиту мирных жителей Газы. Герцог подчеркнул, что необходимо тщательно продумать систему управления в секторе Газа после завершения конфликта, чтобы исключить в будущем появление сил, подобных ХАМАС.

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#армия
#операции
#интервью
#израиль
#сектор газа
#хамас
#президент
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В Турции призвали парламент обсудить выход из НАТО вместо членства в нём Швеции
16 ноября 2023, 11:21

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Представители фракции Турецкой коммунистической партии (ТРК) в парламенте страны назвали «постыдным» обсуждение протокола о вступлении Швеции в НАТО. Они предложили вместо этого обсудить вопрос выхода Турции из альянса.
В заявлении турецких коммунистов указано, что после начала конфликта на Украине попытки НАТО заполучить новых союзников на севере Европы набирают обороты. Стремительность, с которой в альянс приняли Финляндию, в партии считают беспрецедентной, передает РИА Новости. В ТРК также выразили сожаление по поводу того, что Великое национальное собрание Турции проголосовало за ее присоединение к НАТО и не было подано ни одного голоса против.

В политической партии выразили опасение, что вступление в Североатлантический альянс Швеции приведет к еще большему нарастанию международной напряженности. Само НАТО турецкие коммунисты назвали террористической организацией. Они призвали парламент страны не одобрять ее расширение, а рассмотреть вопрос о выходе из нее Турции.

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#страны
#парламент
#нато
#турция
#финляндия
#швеция
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«Страна»: новый глава МИД Великобритании Кэмерон прибыл с визитом на Украину
16 ноября 2023, 11:09

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл в рабочим визитом в Киев. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своём Telegram-канале.
Напомним, что Кэмерон, ранее занимавший пост премьер-министра Великобритании, в понедельник, 13 ноября, был назначен главой МИД страны. 

Отмечается, в ходе своего визита на Украину он уже встретился с президентом государства Владимиром Зеленским. 

В своём Telegram-канале украинский президент уточнил, что переговоры велись о вооружении и усилении противовоздушной обороны Украины. Лидер страны поблагодарил Кэмерона за визит и оказанную поддержку. 

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин сообщал, что Кэмерон ещё с 2014 года был настроен против РФ, поэтому его нынешняя политика будет следовать по пути поддержки Украины.

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#мид
#великобритания
#украина
#владимир зеленский
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Минобороны РФ: СВО будет продолжаться до полного достижения всех целей
16 ноября 2023, 11:02

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Специальная военная операция (СВО) будет продолжаться до того момента, пока не будут достигнуты все поставленные ранее цели. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на 10-м заседании «СМОА плюс» в Джакарте.
Он отметил, что западные страны открыто декларируют стремление к нанесению России стратегического поражения и оправдывают ради этого любые военные преступления киевского режима, используя все возможные средства и инструменты антироссийской пропаганды и русофобии.

В связи с этим замглавы Минобороны РФ подчеркнул, что спецоперация непременно будет продолжена до тех пор, пока все ее задачи не будут выполнены. Он заверил участников встречи, что вновь поднимающий в Европе свою голову неонацизм и геноцид русскоязычного населения в любых его проявлениях будут остановлены.

Фомин также указал, что именно на Соединенных Штатах и их европейских и азиатских союзниках лежит ответственность за разжигание конфликта на Украине, так как сразу после государственного переворота они начали активно готовить там антироссийский плацдарм.

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#минобороны рф
#военные
#страны
#спецоперация
#украина
#сша
#нацизм
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В МИД РФ рассказали о текущем состоянии российско-американских отношений
МИД РФ: Отношения России и США могут окончательно разорваться в любой момент
16 ноября 2023, 10:32

Фото: istockphoto/Dilok Klaisataporn

Отношения между Россией и США предельно истончились и могут быть окончательно разорваны в любой момент. Причиной этого является позиция Вашингтона, который руководствуется в своих действиях оголтелой русофобией.
Об этом написали в официальном телеграм-канале МИД РФ по случаю 90-летней годовщины восстановления дипломатических отношений между Россией и США. В материале указано, что 16 ноября 1933 года является знаменательной датой для непростых и критически важных для поддержания международного мира и безопасности отношениях двух стран. Именно в этот день была восстановлена преемственность межгосударственных связей России и Соединенных Штатов, ведущих свой отсчёт с 1807 года.

Причиной кризиса в отношениях двух стран стала ставка Вашингтона на политику тотального сдерживания России, отметили в МИД РФ. В этом виновато мировоззрение американской политической элиты. Российские дипломаты отметили неспособность нынешних политиков США адекватно оценивать процессы, идущие в России после 1991 года. Безответственные антироссийские шаги Вашингтона могут привести к катастрофическим последствиям для всего мира, подчеркнули в МИД.

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#россия
#отношения
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Посол Израиля Герцог рассказал, сколько будет длиться конфликт в секторе Газа
Посол Израиля Герцог: операция в Газе займёт недели, но конфликт не завершится
16 ноября 2023, 10:29

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Текущий интенсивный этап конфликта в секторе Газа может занять несколько недель, но его исход не гарантирует окончательного завершения конфликта. Об этом изданию Politico сообщил посол Израиля в США Майкл Герцог.
По его словам, вероятность того, что конфликт не завершится после окончания текущей стадии конфликта – крайне высока. Это связано с тем, что на территории сектора Газа останется большое количество военной инфраструктуры, а также многотысячная армия вооружённых террористов. 

При этом Герцог отметил, что такой исход не означает, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит также интенсивно вести бои, как это происходит сейчас. 

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#сектор газа
#израиль
#хамас
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