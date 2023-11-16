В Польше создана парламентская группа по репарациям от Германии и России

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В министерстве иностранных дел Польши заявили о создании парламентской группы для рассмотрения вопроса получения репараций от Германии и России. Об этом заявил заместитель главы польского МИД Аркадиуш Мулярчик.
Это решение было принято согласно постановлению польского Сейма. В группу также вошел лидер политической партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, который еще в 2022 году требовал от властей Германии выплатить Польше 1,3 триллиона долларов в качестве компенсации, утверждая, что данная сумма является самой ограниченной и консервативной.
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