В Польше указали на изменившееся отношение к Зеленскому западных политиков

Фото: Сайт Кремля
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке повлияла на отношение политиков Запада к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом пишет польский портал Forsal.
По мнению издания, раньше западные политики старались оказывать поддержку главе Украины, но сейчас ситуация изменилась. Палестино-израильский конфликт отвлек внимание мировой общественности от проблем Украины и поддержка Киева ослабла.
Кроме того, издание утверждает, что конфликт на Украине стал фронтом, куда финансовая помощь будет идти по остаточному принципу.
Кроме того, во время встречи Зеленского с представителями стран-союзников в Брюсселе была поднята тема военной помощи Киеву. Отмечается, что военный портфель оказался в 2,4 раза меньше по сравнению с помощью Израилю.
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«Украина теперь стала лишь одним из фронтов, а не ключевым вызовом безопасности», — сказано в материале.
Кроме того, во время встречи Зеленского с представителями стран-союзников в Брюсселе была поднята тема военной помощи Киеву. Отмечается, что военный портфель оказался в 2,4 раза меньше по сравнению с помощью Израилю.
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Алина Юрчак