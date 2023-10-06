В Польше указали на три роковые ошибки Зеленского

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Украинский лидер Владимир Зеленский допустил 3 грубые ошибки в выстраивании отношений с Польшей, что привело к их разладу. Об этом сообщает Rzeczpospolita.
Первой ошибкой автор материала назвал жалобу на Польшу во Всемирную торговую организацию за отказ импортировать зерно, что послужило заменой основного акцента предвыборной кампании в Варшаве. В публикации отмечается, что киевские власти выбрали неправильное время для торговых споров.
Вторая ошибка президента Украины заключается в его неправильном выступлении на Генассамблее ООН, во время которого Зеленский сказал, что «некоторые в Европе готовят сцену для московского актера». Такой намек моментально был понят в Варшаве.
Награждение военного корреспондента и репортера Бьянку Залевскую и врача Дамиана Дуду, сразу же после отмены встречи президентом Анджеем Дудой — это третья ошибка украинского президента. В Польше это расценили, как попытку задеть польскую правящую партию.
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Вторая ошибка президента Украины заключается в его неправильном выступлении на Генассамблее ООН, во время которого Зеленский сказал, что «некоторые в Европе готовят сцену для московского актера». Такой намек моментально был понят в Варшаве.
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Екатерина Коршунова