В Польше раскрыли намерения Киева свергнуть польское правительство

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Польский политолог, профессор Лодзинского университета Пшемыслав Журавский уверен, что США, Германия и Украина имеют некоторые планы по смещению правого правительства в Варшаве. Об этом он написал в статье на портале TVP.
«С мая произошел ряд дипломатических инцидентов в польско-украинских отношениях, что вызывает удивление и разочарование в Варшаве, однако международный контекст этих событий имеет "западное измерение"», - уверен Журавский.
Он объяснил, что Германия хочет свергнуть правящую в Польше правую партию «Право и справедливость», чтобы позже наладить отношения с Россией. При этом администрация в США воспринимает нынешнее польское руководство преградой в сотрудничестве между Штатами, ФРГ и Польшей.
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Элина Позднякова