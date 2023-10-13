В Польше выразили недовольство общением Украины с Евросоюзом

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Польские чиновники выразили недовольство по поводу того, что Украина ведет переговоры с Евросоюзом, игнорируя посредничество Варшавы. Об этом сообщило издание Japan Times, ссылаясь на мнения экспертов.
Как заявляет директор Восточного отделения Германского фонда Маршалла Михаль Барановский, некоторые чиновники Польши называют их отношения с Украиной неудачным романом. Кроме того,
действия Киева они считают предательством.
Эксперт также считает, что напряжение в отношениях двух стран в дальнейшем могут стать проблемой для Соединенных Штатов Америки. Он также отметил, что сотрудничество Украины и Польши является элементом безопасности в Европе.
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действия Киева они считают предательством.
«Украине больше не нужна Варшава, чтобы разговаривать с Брюсселем, Берлином и другими европейскими столицами», — выразил мнение руководитель польского аналитического центра ECFR Петр Бурас.Ранее кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка заявила, что Польша выставит счёт Украине, а также поставит ряд условий за оказанную помощь. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак