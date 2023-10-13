В Польше выразили недовольство общением Украины с Евросоюзом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что последствия действий США на Ближнем Востоке будет разгребать весь мир. Так дипломат прокомментировала заявление США о том, что Белый дом не будет направлять в Израиль военных для участия в конфликте с Палестиной.