В Польше выступили с неожиданным обвинением в адрес Германии

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Замминистра иностранных дел Польши Мулярчик обвинил ФРГ в подаче примера России из-за отказа от репараций
Замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия подает «неприемлемый» пример Российской Федерации своим отказом обсуждать требование Варшавы о репарациях за Вторую мировую войну. Об этом пишут wPolityce.
Политик выразил сожаление по поводу того, ФРГ продолжает избегать диалога и отказывается говорить о компенсациях польской стороне. Мулярчик добавил, что с точки зрения международного права этот вопрос является чрезвычайно важным.
При этом сложившаяся ситуация в отношениях двух стран является «маяком» для России, уверен замминистра.
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Политик выразил сожаление по поводу того, ФРГ продолжает избегать диалога и отказывается говорить о компенсациях польской стороне. Мулярчик добавил, что с точки зрения международного права этот вопрос является чрезвычайно важным.
«Потому что, если Россия видит, что Германия не хочет платить военные репарации стране, пострадавшей в результате ВОВ, то это тоже маяк для России. Такое отношение неприемлемо», — заключил Аркадиуш Мулярчик.
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Диана Аванесян