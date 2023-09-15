В Польше забили тревогу из-за российского оружия

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Западные страны поражены темпами роста производства снарядов в России. Об этом сообщает польское издание Do Rzeczy.
В материале статьи говорится, что по производству боеприпасов РФ превосходит Запад в семь раз. По информации издания, создание боеприпасов обходится России значительно дешевле, чем Западу.
Отмечается, что несмотря на санкции Россия увеличила объем производства снарядов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в России создают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовых групп. Бронеавтомобиль «Зубило» будет обладать таким функционалом, как подвоз боеприпасов, транспортировка грузов и раненых, а также функция зарядки радиостанций и квадрокоптеров.
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Отмечается, что несмотря на санкции Россия увеличила объем производства снарядов.
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Екатерина Коршунова