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Главный редактор Myśl Polska Ян Энгельгард заявил, что Польша столкнулась с тупиковой ситуацией из-за своего проукраинского курса.
Продвижение идеи о том, что Украина ведет борьбу за весь «свободный мир», за Европу и, следовательно, за судьбу Польши, очень выгодно для киевских властей, поскольку оно предоставляет им поддержку, военную помощь и финансовую поддержку.
Журналист подчеркивает, что заявления польских политиков о «смерти украинцев в борьбе за нашу свободу» являются нелепым суждением, не имеющим отношения к реальности, и что украинский конфликт относится только к отношениям между Москвой и Киевом.
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«Таким образом, Польша стала жертвой своей собственной пропаганды и доктрины, что это «наша война», — говорит Энгельгард.
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Артем Кузьмин