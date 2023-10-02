В Польше заявили, что налаживание отношений с Киевом требует «титанических усилий»

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Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Варшаве и Киеву для восстановления отношений придётся приложить «титанические усилия».
«Чтобы вернуться к исходной точке, потребуются титанические усилия. Я не буду суфлировать украинским властям, что нужно сделать. Наши отношения длительные и комплексные. Украинская сторона обязательно найдет решение, если будет такая воля с ее стороны», — заявил польский политик в эфире канала Polsat.
Рау отметил, что на фоне охлаждения отношений с Киевом он не присутствовал 2 октября на заседании Совета МИД стран ЕС, которое проходило в украинской столице.
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