В Польше заявили, что вагнеровцы пытались проникнуть в страну

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Заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши Павел Яблоньский заявляет, что боевики частной военной компании «Вагнер» попытались проникнуть на территорию Польши из Беларуси, сообщает телеканал CNN.
«Яблоньский подчеркивает, что Беларусь представляет „очень реальную“ угрозу, указывая на попытки бойцов ЧВК „Вагнер“ проникнуть на польскую территорию», — передает телеканал.Замглавы МИД подтвердил в интервью телеканалу, что в Польше антиципируют «новые атаки на границу, возможно, дополнительные попытки нарушить воздушное пространство» страны. Он подчеркнул, что Польша не планирует «уступать».
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Артем Кузьмин