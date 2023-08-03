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В Польше заявили о готовности открыть огонь по белорусским границам

В МО Польше заявили о готовности пилотов открыть огонь по белорусским границам
03 августа 2023, 17:25

Фото: iStock/kodda

Польские пилоты боевых вертолетов готовы открыть огонь по границам с Белоруссией, заявил заместитель начальника генерального штаба ВС Польши генерал Марек Соколовский на совещании с министром национальной обороны Мариушем Блащаком.

«На случай возникновения опасных событий на границе, вертолеты вооружены, готовы к бою», - заявил Соколовский, добавив, что вчера авиация ВВС Польши была передислоцирована к границам с Белоруссией.

Польша продолжает наращивать военное присутствие на границах с Белоруссией. Не так давно там появились польские снайперы. Командование разместило в сети фото солдат со снайперским оружием в руках на фоне польско-белорусской границы.

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#польша
#белоруссия
#вертолёты
#граница
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МИД РФ сообщил о введении квот на численность дипломатического персонала Румынии
03 августа 2023, 17:52

Фото: iStock/iDymax

Россия в качестве ответных мер ввела квоты на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии. Об этом говорится на сайте МИД.
По данным ведомства, власти Румынии последовательно проводят недружественную политику в отношении России, создавая препятствия для работы дипломатов России.

Отмечается, что нота о введении квот на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии была лично передана временному поверенному в делах Румынии в России Космину Константину Ионицэ.

Напомним, ранее выяснилось, что 40 сотрудников российского посольства, которое находится в Бухаресте, и их семьи покинут Румынию 1 июля.  Причина заключается в требованиях румынских властей сократить штат дипломатического представительства.

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#сотрудники
#мид рф
#посол
#страны
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В Бундестаге признали ошибку рассчитывавших на быстрое поражение РФ
03 августа 2023, 17:37

Фото: iStock/photosvit

Депутат от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер заявил, что те, кто считали, что Россия быстро потерпит поражение благодаря поставкам Украине дальнобойного оружия, ошиблись. Теперь для решения конфликта стоит приложить дипломатические усилия.
По его словам, нельзя рассматривать ситуацию только из военной перспективы. Он напомнил, что есть еще и политические, экономические, гуманитарные и дипломатические усилия. 

Необходимо признать, что оценка тех, кто руководствовался одной лишь военной логикой изменилась, и они во многом обманулись», - сказал Штегнер в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Он отметил, что затянутые боевые действия стали главным подтверждением этой ошибки. Таким образом, немецкий политик считает, что поставка Украине вооружения все большего радиуса будет только усиливать эскалацию конфликта. Поэтому он также высказался против передачи Киеву кассетных боеприпасов.

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#интервью
#вооружения
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Захарова назвала ордер на арест Путина «дешевеньким сценарием»
Захарова: Ордер МУС на арест Путина стал разыгранным на британские деньги сценарием
03 августа 2023, 17:36

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, - это просто сценарий, разыгранный на британские деньги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«МУСовские решения – целиком и полностью разыгранный дешёвенький сценарий на британские деньги. Только вот теперь сами МУСовцы в уголовном розыске», - прокомментировала ситуацию Захарова.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина 17 марта 2023 года. Российского лидера обвинили в военном преступлении – незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Одновременно МУС выдал ордер на арест уполномоченной при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. 

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В США заявили, что Украина может потерять Одессу после провального наступления
Полковник США Уилкерсон: Украина может потерять Одессу
03 августа 2023, 17:14

Фото: iStock/ZapikanStudio

Экс-госсекретаря США Колина Пауэлла полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон предположил, что Украина может потерять контроль над Одессой, если ВС РФ начнет сове контрнаступление.
«Теперь Украина может столкнуться с тем, что Россия начнет свое наступление и дойдет до Одессы. Тогда они потеряют последний порт», — предположил Уилкерсон в интервью Dialogue works.

Он отметил, что контрнаступление ВСУ стало провальным и привело к страшным последствиям. Украинские военные понесли огромные потери и приблизили Украину к поражению. Также, по его словам, киевский режим изначально не имел никаких шансов победить Россию даже при военной поддержке стран НАТО.

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#запад
#контрнаступление
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Медведев призвал следить за сохранением рабочих мест за военнослужащими
03 августа 2023, 16:28

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал следить за тем, что за военнослужащими, находящимися в зоне СВО, работодатели сохраняют рабочие места. Об этом он заявил в ходе совещание по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ
Медведев напомнил, что на сегодняшний день для военнослужащих по контракту предусмотрены единовременные выплаты, кредитные каникулы. Также для них должны сохраняться рабочие места на время ​прохождения службы.

«Сегодня для контрактников обеспечено сохранение на период прохождения военной службы их рабочих мест, хотя следить за тем, что происходит в этой сфере все равно необходимо», - отметил Медведев в ходе совещания.

При этом Медведев уточнил, что по данным министерства обороны с 1 января по 3 августа, то есть сегодняшний день, текущего года на контракт принято в общей сложности более 231 тысячи человек.

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#каникулы
#человек
#кредитные каникулы
#контракт
#медведев
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Медведев заявил, что на контрактную службу с января поступило более 230 тысяч человек
Медведев: Контракт с ВС РФ с начала года подписало более 230 тысяч человек
03 августа 2023, 16:24

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Зампред Совбеза РФ рассказал, сколько человек подписало контракт с Вооруженными силами РФ с начала 2023 года, на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ.
«По данным министерства обороны с 1 января по 3 августа, то есть сегодняшний день, текущего года на контракт принято в общей сложности более 231 тысячи человек», - прокомментировал ситуацию Медведев.

Ранее правительство утвердило изменения о призыве на военную службу, представленные Минобороны РФ. Теперь постановление на воинский учет и снятие с него можно осуществить без личного присутствия призывника в связи с цифровизацией.

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#контракт
#дмитрий медведев
#вс рф
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Депутат Белик: «За террористическими атаками на Крымский мост стоит киевский режим»
03 августа 2023, 16:15

Фото: istockphoto.com/sandsun

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил, что заявление секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, не является, поскольку это было понятно и так.
«Без откровений Данилова было ясно, что за террористическими атаками на Крымский мост — сугубо мирный объект — стоит киевский режим, который с подачи западных кураторов вновь и вновь демонстрирует своё хищное нутро», — прокомментировал в беседе с RT Белик.

При этом, по словам парламентария, киевский режим умудряется ещё и гордиться этими бессмысленными жестокими атаками.

В то же время советник врио руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что В Европе уже «возмущаются» необходимостью помощи Украине.

«Поставки западной техники на Украину сократились, европейские страны «возмущаются» необходимостью помощи Киеву, совсем скоро политика Запада изменится», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова Гагина.

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#россия
#политика
#теракт
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Bloomberg: Выход России из зерновой сделки помешает Украине зарабатывать на зерне
03 августа 2023, 16:14

Фото: iStock/Andrey Iudin

Выход России из зерновой сделки заметно уменьшил возможность Украины продавать свой урожай в крупных масштабах, сообщает агентство Bloomberg.
«При нынешних ценах на сельхозпродукцию, учитывая проблемы с логистикой и количество урожая, заработать на нем будет невозможно», - прокомментировал ситуацию собеседник издания.  

Главная проблема для Украины – хранение и транспортировка. После выхода России из сделки, Киев вынужден перевозить зерно по альтернативному пути вдоль Дуная, который стал крайне дорогим и неудобным.  

В Bloomberg напомнили, что до 15 сентября ввоз украинского зерна заблокировали такие страны как: Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия.  

По словам аналитиков, Россия так и останется ценообразователем на зерновом рынке.  

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#зерновая сделка
#украина
#россия
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Боррель призвал страны G20 оказать давление на Россию для возвращения к зерновой сделке
03 августа 2023, 16:00

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем письме попросил поддержки у Евросоюза, чтобы призвать страны G20 оказать давление на РФ, чтобы страна вернулась к зерновой сделке. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Отмечается, что Боррель также упомянул желание призвать Россию к отказам от ударов по сельскохозяйственной инфраструктуре Украины.

Напомним, ранее Боррель заявил, что Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми. По его мнению, Россия пользуется ситуацией, которая складывается в мире на фоне прекращения зерновой сделки. В условиях перебоя и повышения цен на продовольствие, Россия предлагает зерно по заниженным ценам уязвимым странам, чтобы они стали зависимыми.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг высказывание Борреля и отметил, что Россия была и продолжает оставаться надежным поставщиком продовольствия. Он также подчеркнул, что Москва могла бы выполнять намного больше обязательств, если бы не введенные в отношении России рестрикции.

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#москва
#россия
#зерно
#продовольствие
#сделки
#дмитрий песков
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