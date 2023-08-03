В Польше заявили о готовности открыть огонь по белорусским границам

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Польские пилоты боевых вертолетов готовы открыть огонь по границам с Белоруссией, заявил заместитель начальника генерального штаба ВС Польши генерал Марек Соколовский на совещании с министром национальной обороны Мариушем Блащаком.
«На случай возникновения опасных событий на границе, вертолеты вооружены, готовы к бою», - заявил Соколовский, добавив, что вчера авиация ВВС Польши была передислоцирована к границам с Белоруссией.
Польша продолжает наращивать военное присутствие на границах с Белоруссией. Не так давно там появились польские снайперы. Командование разместило в сети фото солдат со снайперским оружием в руках на фоне польско-белорусской границы.
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Евгения Парфентьева