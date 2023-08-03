В Польше заявили о нарушении границ вертолетами охраны Лукашенко

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Бывший премьер Польши, евродепутат Влодимеж Цимошевич заявил, что вертолеты, нарушившие польскую границу, принадлежат охране президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом он рассказал в эфире польской радиостанции RFM FM
«Эти вертолеты были опознаны. Они принадлежат охране Лукашенко. Лукашенко приехал в это время в свою резиденцию на территории Беловежской пущи. Он находится в селе Вискуле, в семи километрах от границы. Еще ближе к границе, в двух километрах от нее, находится его любимое озеро», - рассказал Цимошевич.
Он добавил, что лично слышал звук вертолетов, так как лично проживает в районе, где якобы произошло нарушение польских границ белорусскими вертолетами.
Напомним, МИД Польши вызвало поверенного в делах Белоруссии Александра Чесноковского из-за нарушения воздушных границ Польши белорусскими вертолётами. По данным ведомства, два белорусских вертолёта 1 августа вторглись в воздушное пространство Польши. МИД страны требует от белорусской стороны объяснений, а также выражает свой протест.
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Элина Позднякова