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Обозреватель Эугениуш Зинкевич заявил, что масштабные закупки Польшей наступательных вооружений свидетельствуют о подготовке к войне на фоне неизбежного поражения Украины. Об этом он пишет в своем материале для Myśl Polska.
«Мы являемся свидетелями смелых планов вооружения варшавского правительства и закупок большого количества наступательных вооружений. Исходя из объявленного списка закупок этого оружия и его количества, у меня складывается стойкое впечатление, что мы готовимся к войне. Отсюда мой вопрос, когда война?», — говорится в публикации.
Зинкевич отметил, что польское правительство не учитывает украинский опыт, возлагая на западное вооружение слишком большие надежды. По его словам, это оружие ненадежно и неэффективно, а также находится в ужасном техническом состоянии. Из-за этого ВСУ не в состоянии вести «победоносный бой» с современными ВС России.
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