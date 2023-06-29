В посольстве РФ назвали безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск

Фото: сайт Минобороны РФ
Посольство России в Боготе назвало безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск, в результате которой трое были ранены
Российское посольство в Колумбии назвало поездку трех колумбийцев в Краматорск ДНР, где они были ранены в результате ракетного удара, безрассудной. Об этом пишет ТАСС.
В посольстве также подчеркнули, что рекомендуют гражданам Колумбии воздержаться от опасных поездок в зону боевых действий.
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«Мы рады, что для граждан Колумбии, которые были легко ранены, эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией», — цитирует агентство заявление дипмиссии РФ.
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Диана Аванесян