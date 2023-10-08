В посольстве РФ в Палестине рассказали, планируется ли эвакуация россиян из сектора Газа

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Окончательное решение об эвакуации россиян из сектора Газа ещё не принято. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила пресс-секретарь посольства России в Палестине Алия Зарипова.
Ранее сообщалось, что Израиль официально объявили войну, введя в Основной закон соответствующий пункт. На территории государства ведутся активные бои. В результате обстрелов погибло уже 500 мирных жителей Израиля, число пострадавших составляет порядка двух тысяч человек, многие из которых находятся в крайне тяжёлом состоянии.
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