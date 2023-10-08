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В посольстве РФ в Палестине рассказали, планируется ли эвакуация россиян из сектора Газа

Посольство РФ в Палестине: решение об эвакуации россиян ещё не принято
08 октября 2023, 14:48
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Окончательное решение об эвакуации россиян из сектора Газа ещё не принято. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила пресс-секретарь посольства России в Палестине Алия Зарипова.

Она отметила, что в представительство РФ начали поступать обращения от россиян, которые фиксируются в списках. Однако речь об эвакуации пока идти не может, поскольку ведутся оживлённые бои.

Ранее сообщалось, что Израиль официально объявили войну, введя в Основной закон соответствующий пункт. На территории государства ведутся активные бои. В результате обстрелов погибло уже 500 мирных жителей Израиля, число пострадавших составляет порядка двух тысяч человек, многие из которых находятся в крайне тяжёлом состоянии.

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#израиль
#война
#россияне
#эвакуация
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Россиянам рассказали, когда станет известна точная дата проведения выборов президента
Сенатор Климов: Совфед может озвучить дату проведения выборов в декабре
08 октября 2023, 15:31

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Совет Федерации может объявить точную дату проведения президентских выборов в декабре. Об этом во время рабочей поездки в Анкару заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Он отметил, что в настоящее время точная дата выборов пока не озвучена. Предполагается, что Совфед раскроет её в декабре. 

Кроме того, ранее Климов прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о временной отмене президентских выборов из-за проведения Россией спецоперации на Украине. Парламентарий отметил, что для реализации этой идеи необходимо внесение изменений в Конституцию, чего пока делать не планируется. При этом он подчеркнул, что Россия – свободная страна, в которой любой гражданин имеет право вносить различные предложения. 

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#совет федерации
#выборы
#президент
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Экс-разведчик Риттер предсказал результаты прямого столкновения России и НАТО
Скотт Риттер: В случае столкновения с Россией НАТО ждет сокрушительное поражение
08 октября 2023, 15:13

Фото: РИА Новости/Андрей Бортко

В случае прямого столкновения столкновения с Вооруженными силами России войска Североатлантического альянса не продержаться и недели. Такой прогноз сделал бывший разведчик армии США Скотт Риттер.
В интервью YouTube-каналу Danny Haiphong военный эксперт в качестве примера привел американскую армию, в которой все построено на постоянном обмене огромными потоками информации. Командиры на передовой действуют с помощью ноутбуков. Для этого нужны самолеты, дроны, ретрансляторы, обеспечивающие бесперебойную связь, отметил экс-разведчик. В случае боевого столкновения с Россией все это мгновенно перестанет работать, считает Риттер. Российские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы все это заглушат, и вся связь рухнет, считает он.

В этом случае против хорошо подготовленных и получивших бесценный опыт российских солдат войска США не смогут устоять. А ведь  американская армия — лучшая в  НАТО. Нет ни одной страны в альянсе, которая сумела бы продержаться против войск РФ больше недели, заключил эксперт.

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#военные
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#нато
#солдат
#рф
#дроны
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Папа Римский прокомментировал ситуацию в Израиле
Папа Римский о ситуации в Израиле: война приведёт только к смерти
08 октября 2023, 15:07

Фото: РИА Новости/Владислав Воднев

Папа Римский Франциск заявил, что война и терроризм приведут только к смерти и страданиям, поэтому нужно немедленно урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной.
После проповеди на главной площади Ватикана папа Римский выразил поддержку всем жителям воюющих стран, а также тем семьям, родственники которых погибли в результате обстрелов.

Кроме того, папа Франциск заявил, что вооружённые столкновения не помогут решить проблему, а лишь повлекут за собой более негативные последствия.

Также понтифик призвал всех неравнодушных молиться за мир в Израиле и Палестине. 

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате обстрелов в Израиле достигло 600 человек. Пострадали уже около двух тысяч местных жителей. 

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i24: Израильская армия ведет тяжелые бои со сторонниками ХАМАС в общине Маген

Fox News: Израиль готовится к возможности конфликта сразу на нескольких фронтах
#израиль
#папа римский
#война
#мир
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Израиль официально объявил войну
Mash: Израиль ввел в действие пункт 40 Алеф об объявлении войны
08 октября 2023, 14:34

Фото: istockphoto/Ekaterina_Lin

Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие пункт 40 Алеф. Как поясняют израильские СМИ, это означает официальное объявление войны.
В последний раз власти Израиля прибегали к действию этого пункта ровно 50 лет назад в дни войны Судного дня. Тогда, 6 октября 1973 года, коалиция арабских государств напала на Израиль, желая вернуть территории, утраченные в результате Шестидневной войны. В том давнем конфликте победу одержали израильтяне, напоминает телеграм-канал Mash.

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупреждают сограждан, что боевые действия могут быть тяжелыми и затяжными, а страну ждут трудные дни. О тяжелых испытаниях, ожидающих израильтян, ранее также говорил премьер-министр страны Биньямин Нитаньяху.

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#израиль
#военные
#страны
#министр
#война
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Сторонники ХАМАС анонсировали массовые атаки на Западном берегу реки Иордан
08 октября 2023, 14:17

Фото: istockphoto/zabelin

Представители палестинского движения ХАМАС анонсировали массовые выступления на Западном берегу реки Иордан (территория между Израилем и Иорданией). По их словам, атаки начнутся сегодня, в 18:00.
В материалах, публикуемых в арабских пабликах, содержатся призывы к участникам движения и людям, живущим на указанной территории, присоединиться к массовым выступлениям, атаковать точки соприкосновения с «израильскими оккупантами». Также в заявлении лидеров ХАМАС говорится о необходимости присоединения к «революционному движению». Палестинцев и арабов призывают нападать на поселенцев и оккупантов и продолжать столкновения.

После массированных авиаударов по сектору Газа боевики ХАМАС снова вторглись на территорию Израиля на некоторых участках. В частности, тяжелые бои идут между палестинцами и Армией обороны Израиля на окраине общины Маген в южной части страны.

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#страны
#израиль
#столкновение
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i24: Израильская армия ведет тяжелые бои со сторонниками ХАМАС в общине Маген
08 октября 2023, 13:54

Фото: istockphoto/John Theodor

Боевики военного крыла движения ХАМАС проникли на территорию общины Маген в южной части Израиля. В настоящее время между ними и израильскими военными идут тяжелые бои.
По сообщению телеканала i24, новое проникновение на территорию страны произошло днем, 8 октября. Палестинские террористы закрепились на южной окраине кибуца (общины - прим. ред.). Между ними и израильскими солдатами не прекращается перестрелка. Пока Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не может выбить боевиков с территории общины.

Ранее израильские военные чины заявили о  завершении первого этапа операции «Железные мечи». Дальнейшие свои задачи командование ЦАХАЛ видят в прекращении военных действий на территории страны, зачистка приграничных территорий и установление контроля над буфером безопасности и нанесении ударов по террористическим объектам в секторе Газа. Однако, как выяснилось, предотвратить последующие вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля пока полностью не удалось.

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#военные
#армия
#террористы
#страны
#операции
#израиль
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Советник главы ДНР Гагин: Израиль обстреливают их же оружием
Гагин: по Израилю могут стрелять из оружия, поставленного Украине
08 октября 2023, 13:38

Фото: iStock/vadimrysev

Украина могла перепродать западное вооружение Палестине. Об этом РИА Новости заявил советник главы ДНР Ян Гагин.
Он отметил, что украинские военные в больших количествах перепродавали поставленное ранее странами НАТО вооружение террористам по всеми миру. Поэтому теперь Израиль, который также оказывал поддержку Украине, страдает от своего же оружия. 

Гагин добавил, что таким путём вооружение может попасть к любым другим радикальным движениям, в том числе, в Европе и США.

Ранее спецкор телеканала Fox News в Иерусалиме Трой Инст заявил, что Израиль готовится к разворачиванию конфликта сразу на нескольких фронтах. В настоящее время в стране призываются сотни тысяч израильтян, укрепляется оборона на границе. 

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#израиль
#нато
#украина
#вооружение
#поставки
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Певица Глюк'oza застряла с семьей в израильском бомбоубежище
08 октября 2023, 13:28

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Российская певица Глюк'oza (настоящее имя Наталья Ионова) приехала в Тель-Авив на концерт Бруно Марса. Как только она с семьей добралась до отеля, началась воздушная тревога и всех постояльцев согнали вниз, в бомбоубежище.
По словам певицы, сейчас с ней и с ее родными все хорошо. Они продолжают следовать указаниям, которые им дают в администрации гостиницы. Обстрелы почти прекратились, но иногда воздушную тревогу еще объявляют, и тогда все снова обязаны спускаться в укрытие, сообщает телеграм-канал Mash.

Покинуть Израиль и вернуться в Москву Наталья Ионова и ее семья пока не могут. Хотя аэропорт и работает, но авиакомпании вправе сами отменять воздушные перелеты своих самолетов, что большинство из них и делают, опасаясь за безопасность пассажиров и пилотов. Ранее Росавиация ввела ограничения на ночные перелеты из России в Израиль вплоть до особых распоряжений.

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#аэропорт
#израиль
#семья
#безопасность
#гостиницы
#росавиация
#ограничения
#авиакомпании
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Жириновский предсказал забвение Украины из-за Ближнего Востока
08 октября 2023, 13:04

Фото: Илья Питалев

На фоне вспыхнувшего очередного арабо-израильского конфликта вспомнились очередные пророческие слова российского политика Владимира Жириновского. В эфире одного из политических ток-шоу лидер ЛДПР предрек полное забвение Украины из-за «пылающего Ближнего Востока».
На кадрах видео, показанного YouTube-каналом «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Жириновский во время дискуссии с кем-то из украинских оппонентов заявил, что никаких выборов в 2024 году на Украине не будет, потому что не станет и самой Украины.

«Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там к 2024 году такое начнется, что про Украину вообще все забудут. Дело идет к Третьей мировой войне. Иран — это не Вьетнам и не Северная Корея. Здесь страшные события будут. А вашей стране конец», — заявил политик.

Пока не ясно, станет ли ХАМАС застрельщиком глобального политического и военного конфликта. Это вполне вероятно, учитывая время от времени всплывающую информацию о том, что Израиль уже давно обладает ядерным оружием, но скрывает этот факт из-за участия в программе ядерного сдерживания Ирана.

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