В посольстве РФ высказывания МО Британии о контактах с ХАМАС назвали «хамскими»

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Посольство РФ в Лондоне считает слова британского министра обороны о визите делегации ХАМАС в Москву хамскими и провокационными.
Глава министерства обороны Великобритании Грант Шэппс назвал визит движения ХАМАС в Москву «встречей тирании с терроризмом».
Ранее британское издание Daily Telegraph заявило, что афишированная с большим размахом наземная операция Израиля в секторе Газа становится все менее вероятной. Несмотря на некоторые резервы и помощь западных союзников Иерусалим не обладает достаточным количеством ресурсов для того, чтобы вытеснить из Газы ХАМАС, заявили в DT.
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«Данные комментарии носят откровенно хамский и провокационный характер. Наши контакты в Москве были подчинены, прежде всего, реализации первоочередной гуманитарной задачи освобождения иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа. Среди которых, как известно, есть и британские подданные», - прокомментировали ситуацию в посольстве РФ в Лондоне.
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Евгения Парфентьева