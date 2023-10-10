В поведении Зеленского заметили необычную деталь из-за войны в Израиле

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Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский боится потерять военную поддержку Запада из-за войны в Израиле. Об этом Джонсон сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Он снял свой костюм Че Гевары-Фиделя Кастро, поэтому он больше не появляется в зеленом хаки, а старается выглядеть как Джонни Кэш», — отметил бывший сотрудник ЦРУ.
Джонсон пояснил, что Зеленский сменил цвет одежды, так как боится и не понимает, что ожидает его и его страну. Он добавил, что теперь Запад будет отдавать приоритет военной помощи Израилю вместо Украины. Джонсон заметил, что зарубежные средства массовой информации уже забыли про Киев.
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