Американский режиссер Ами Горовиц в интервью Sky News Australia выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский использует язык и темы, характерные для западных стран, в попытке привлечь больше международной поддержки.
Он также предположил, что президент Украины может стремиться получить большую поддержку от «левых» политических сил.
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