В Приамурье заключили под стражу жителя, собиравшегося воевать за ВСУ

Создание Ленинградского и Московского военных округов позволит усилить группировки российских войск на западных границах страны. Это сейчас особенно важно, так как после вступления в НАТО Финляндии и в ближайшей перспективе Швеции протяженность границы России с Североатлантическим альянсом увеличится вдвое.