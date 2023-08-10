В Приамурье заключили под стражу жителя, собиравшегося воевать за ВСУ

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Мужчина из Приамурья, планировавший участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, предстанет перед судом по обвинению в государственной измене.
Следователи УФСБ по Амурской области указали на его участие в тяжелом преступлении, направленном против конституционного порядка и национальной безопасности, и подчеркнули его опасность для общества.
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