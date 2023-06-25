В Приморье пропали несколько детей

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«Было получено сообщение о том, что три несовершеннолетних исчезли без вести. 24 июня в 12:00 по местному времени (05:00 по московскому времени) дети отправились к реке Арсеньевка и не вернулись домой», — говорится в отчете полиции.
- первый мальчик — возраст восемь лет, рост от 120 до 130 сантиметров, стройное телосложение, светло-каштановые волосы, карие глаза;
- второй мальчик — также восемь лет, рост в диапазоне от 100 до 110 сантиметров, стройное телосложение, светлые волосы, карие глаза;
- девочка — двенадцать лет, рост составляет от 120 до 150 сантиметров, худощавая, темно-русые волосы, карие глаза.
Ранее сообщалось, что трое москвичей, в их числе ребёнок, пропали во время прогулки на катере в Камызякском районе Астраханской области. РЕН ТВ пишет, что утром 17 июня туристы вышли на катере Yamaha-100 из Астрахани и двигались в сторону поселка Станья.