В проекте бюджета ФРГ недостаточно средств на помощь Украине, пишут СМИ

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Министерство обороны Германии обеспокоено проектом бюджета на следующий год из-за того, что в нем не хватает более 5 миллиардов евро на военную помощь Украине. Об этом сообщает Bild.
Ранее сообщалось, что комитеты Европарламента по бюджету и иностранным делам проголосовали в четверг за выделение 50 миллиардов евро для создания специального фонда по финансированию «восстановления и модернизации» Украины на период с 2024 по 2027 год.
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