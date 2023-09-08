В Пушкине опечатали урну для голосования после сообщения о предполагаемом нарушении

Фото: Мособлизбирком
Мособлизбирком проверил сообщение о предполагаемом вбросе избирательных бюллетеней на избирательном участке № 2425 в городском округе Пушкино. Видеосъемку предполагаемого нарушения сделал неаккредитованный представитель СМИ.
«Решением УИК стационарный ящик опечатан, голосование проводится в другой ящик. Решение о признании или не признании недействительными бюллетеней в этом ящике для голосования может быть принято при подведении итогов голосования», – говорится в Telegram-канале Мособлизбиркома.В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.
Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. В Мособлизбиркоме 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
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Лора Луганская