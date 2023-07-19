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В работе мессенджера WhatsApp зафиксирован глобальный сбой.

В работе мессенджера WhatsApp зафиксирован глобальный сбой. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на данные сервиса Downdetector.
19 июля 2023, 23:57

Фото: iStock/Kirill Smyslov

В работе мессенджера WhatsApp зафиксирован глобальный сбой. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на данные сервиса Downdetector.
Пользователи мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) столкнулись со сбоем в его работе, следует из данных сервиса Downdetector.
Большинство жалоб (52%) связаны с неполадками в работе приложения, еще 44% не могут отправить сообщение, 4% сообщили о проблемах в работе сайта.Проблемы есть как в мобильном приложении, так и веб-версии.

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«Вагнеровцы» впервые раскрыли свои потери в СВО
Начальник штаба ЧВК «Вагнер» с позывным «Маркс» обнародовал цифры завербованных бойцов и потерь в ходе спецоперации
20 июля 2023, 00:01

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

За время спецоперации России на Украине через нее прошло 78 тысяч бойцов частной военной компании «Вагнер», сообщил один из членов Совета командиров группировки, начальник штаба ЧВК с позывным «Маркс». Об этом сообщает Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

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Лавров прокомментировал несогласие СЕЛАК с позицией Запада по России
19 июля 2023, 22:06

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что латиноамериканцы показали характер и не поддались на антироссийскую риторику.
Министр пояснил, что в той ситуации, когда Запад озвучивал антироссийскую позицию на саммите ЕС и CELAC, страны Латинской Америки продемонстрировали свой характер и не поддались влиянию. Об этом он сообщил в ходе встречи с руководителями российских некоммерческих организаций в Москве.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Запад беспардонно продавливал антироссийские тексты, но латиноамериканцы продемонстрировали непоколебимость. 

Напомним, двухдневный саммит состоялся накануне в Брюсселе. 

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#Лавров
#Россия
#МИД РФ
#СЕЛАК
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В Белом доме отказались от поддержки движения судов в украинские порты
19 июля 2023, 21:23

Фото: iStock/arrarorro

Белый дом: США не готовы объявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты.
В администрации президента США Джо Байдена заявили, что Штаты не готовы объявлять о каких-либо мерах поддержки движения судов в порты Украины после заявлений Минобороны России.

Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило, что идущие в порты Украины суда будут рассматриваться как перевозчики военных грузов. В ведомстве также отметили, что такие суда будут ​рассматриваться как перевозчики военных грузов. 

Заявлению оборонного ведомства предшествовало решение Москвы ​о выходе из зерновой сделки. ​Соглашение перестало действовать 18 июля. 

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#Белый дом
#Украина
#зерновая сделка
#движение судов
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Путин поддержал запуск электронных виз с 1 августа текущего года
19 июля 2023, 21:02

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею запуска в России электронных виз с 1 августа 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.
Поддержать предложение попросила Путина вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания президента с российским правительством. Президент принял поступившее предложение, поблагодарив парламентариев за хорошую работу, которая впоследствии поможет населению.

Предложение о введении электронных виз было принято ещё в 2020 году, однако реализация проекта была приостановлена из-за вспыхнувшей пандемии COVID-19. Работа над возобновлением функционирования нововведения началась в прошлом году, этим занимались МИД, МВД и ФСБ.

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#виза
#Россия
#Путин
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Лавров: РФ не может отказаться от целей, которые были объявлены в рамках СВО
19 июля 2023, 20:58

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не откажется от целей, которые были объявлены в рамках проведения военной спецоперации.
Об этом министр сообщил в ходе встречи руководителями российских некоммерческих организаций.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия знает, за что она борется. Он также указал на то, что западные страны каждый день обсуждают наступление Украины и сложности, которые создает Россия для ВСУ. 

Ранее Лавров прокомментировал передачу ВСУ истребителей F-16. Он заявил, что поставки боевых самолетов будут рассматриваться Россией как ядерная угроза со стороны Запада. 

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#Лавров
#МИД РФ
#СВО
#Россия
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Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе
19 июля 2023, 20:20

Фото: iStock/macky_ch

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе.
Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Ранее, российские и белорусские спортсмены были лишены возможности принимать участие в международных играх из-за политических мотивов и вооруженного конфликта на Украине. В соответствии с решением комитета, теперь россияне смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Основным условием допуска стало то, чтобы участники соревнований не были связаны с национальными олимпийскими комитетами или федерациями России и Белоруссии. 

Прежде сообщалось, что Международная федерация плавания отложила рассмотрение допуска россиян на соревнования. 

 
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#соревнования
#спортсмены
#Россия
#Белоруссия
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Финляндия закрывает российское посольство в Турку
19 июля 2023, 20:16

Фото: iStock/Ruma Aktar

Финляндия отзовёт согласие на работу российского генконсульства в городе Турку с 1 октября в ответ на закрытие своего посольства в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в канцелярии финского президента.
Кроме того, президент страны Саули Ниинистё и Министерский комитет правительства по иностранным делам обсудили возможность закрытия генконсульства России в Мариехамне (столица автономных Аландских островов в составе Финляндии).

6 июля сообщалось, что генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге высылает девятерых финских дипломатов из России и с 1 октября закрывается. Такие меры приняты в ответ на аналогичную ситуацию со стороны Финляндии, когда были возвращены на родину девять российских послов. Хельсинки объяснили это тем, что российские коллеги нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

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#Финляндия
#Россия
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Путин назвал условия для возвращения России к зерновой сделке
19 июля 2023, 20:08

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены все без исключения принципы участия в ней.
Глава государства отметил, что продлевать ее в настоящее время было лишено смысла, так как ее условия не выполнялись. Он также подчеркнул, что Россия вернется в соглашение, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы участия в ней. 

Путин заявил, что Запад предпринял все усилия для того, чтобы «пустить под откос» зерновую сделку. В результате выхода из зерновой инициативы, российские аграрии потеряли около $1,2 млрд. Наряду с этим, президент указал на то, что РФ готова заместить украинское зерно на мировом рынке как на безвозмездной, так и на коммерческой основе. 

Зерновая сделка прекратила свое действие с 18 июля. Об этом, накануне, сообщил МИД РФ. Причиной выхода из соглашения стало невыполнения условий сторонами договора. 

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#Путин
#Россия
#зерновая сделка
#продление
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Путин: Россия проявляла чудеса терпения, постоянно продлевая зерновую сделку
19 июля 2023, 19:59

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назвал наглостью и бесцеремонностью невыполнение российских условий в рамках зерновой сделки.
Он пояснил, что Россия неоднократно проявляла «чудеса выдержки и толерантности», продлевая зерновую сделку, однако, ее условия не выполнялись.

Глава государства обратил внимание на то, что от России постоянно требовали выполнения каких-либо действий, в то время как выполнять договоренности по соглашению никто не собирался. Российский лидер назвал 
наглостью и бесцеремонностью невыполнение российских условий в рамках черноморской зерновой инициативы. 

Зерновая сделка прекратила свое действие 18 июля, о чем были проинформированы ООН, Россия и Турция. 

 
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#Путин
#зерновая сделка
#Россия
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