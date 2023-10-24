В Раде назвали пять условий, без которых украинские выборы не состоятся

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Украина должна решить пять проблемы, чтобы президентские выборы в 2024 году состоялись, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, его цитирует «РБК-Украина».
«Как обеспечить возможность военным голосовать, так и быть избранными, как обеспечить голосование беженцев, как организовать выборы на временно оккупированных территориях, как финансировать выборы в условиях военного конфликта, как обеспечить свободный доступ к медиа», - такие пять нерешенных проблем перечислил Стефанчук.
Он также отметил, что в настоящий момент Украина просит союзников поделиться опытом о проведении выборов во время военного положения в стране.
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