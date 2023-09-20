В Раде сообщили, что США примут решение о выборах на Украине

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что решение о проведении выборов на Украине в 2024 году примет США. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Гончаренко отметил, что власти США настаивают, чтобы президентские выборы состоялись, несмотря на то, что бюджет Украины не готов к их организации и проведению. Он также добавил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в США, во время визита украинского лидера Владимира Зеленского.
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