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В Раде сообщили, что США примут решение о выборах на Украине

Рада Украины: решение о проведении выборов на Украине в 2024 году примут в США
20 сентября 2023, 16:48
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что решение о проведении выборов на Украине в 2024 году примет США. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам украинского депутата, во время военного положения, президентские выборы проводиться не могут. При этом, в конституции Украины не указано, что действующий президент должен оставаться на посту главы государства до отмены военного положения.

Гончаренко отметил, что власти США настаивают, чтобы президентские выборы состоялись, несмотря на то, что бюджет Украины не готов к их организации и проведению. Он также добавил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в США, во время визита украинского лидера Владимира Зеленского.

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#выборы
#сша
#президент
#бюджет
#мид
#посол
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Корреспондент RT рассказал о появлении протестующих в центре Еревана
20 сентября 2023, 17:20

Фото: iStock/deberarr

На площади Республики в Ереване вновь собираются протестующие. Об этом сообщил корреспондент RT Роман Косарев.
Сообщается, что местные активисты призывают людей прийти на площадь и продолжить протест. 

«Что касается возраста, здесь есть и молодые, и пожилые. Периодически слышу эмоциональные возгласы в сторону полиции», — приводит слова корреспондента Косарева RT.

Напомним, ранее сообщалось, что около здания правительства Армении в центре Еревана собралась толпа местных жителей. Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги. Митингующие обвиняют руководство страны и премьер-министра Никола Пашиняна в том, что сложившаяся ситуация произошла из-за политики, проводимой властями страны.

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#активисты
#армения
#протесты
#митинг
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Посол Украины вызван в МИД Польши в связи с заявлениями Зеленского
20 сентября 2023, 16:31

Фото: iStock/Ruma Aktar

Посол Украины вызван в Польшу из-за заявлений президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство РАР.
Речь идет о высказывании украинского лидера Владимира Зеленского о том, что действия страны по отказу от импорта украинского зерна являются «недружественными». Он также обвинил Польшу в «подыгрывании Москве» и пригрозил ввести в отношении страны ответные меры, которые будут направлены на запрет ввоза на Украину некоторой польской продукции. 
 
В связи с критикой президента Украины в адрес Польши за отказ от зернового эмбарго, было принято решение о вызове посла в МИД страны. Также, глава польского правительства Матеуш Моравецкий отметил, что подобные высказывания украинского президента «не к месту». 

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#сша
#россия
#китай
#мид
#страны
#депутат
#оон
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Стало известно о возможной травме жены Зеленского во время визита в Америку
Жена Зеленского получила травму во время визита в Америку
20 сентября 2023, 16:29

Фото: istock / sanjagrujic

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена получила травму пальца во время визита в Соединенные Штаты. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Пользователи социальных сетей заметили, что на фотографиях с участием первой леди Украины видно перебинтованный палец. Как заметили пользователи, в первый день приезда травмы не было.
Елена Зеленская также прикрывала палец бумагами и аплодировала осторожно, чтобы не задеть его. 

Напомним, что глава Украины с супругой прилетел в Нью-Йорк на Генассамблею ООН на самолете впервые с февраля 2022 года. Также отмечается, что в этом году президент посетил Штаты на самолете производства Украины, хотя ранее летал на борту американского военного воздушного судна.

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#оон
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Экс-депутат Рады Килинкаров: Западные лидеры начали игнорировать Зеленского
20 сентября 2023, 16:25

Фото: iStock/Velishchuk

Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что Польша навряд ли выйдет из условной «антироссийской коалиции. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«Кроме того, поляки уже не в первый раз демонстрируют свое желание получить определенные преференции от Евросоюза на фоне проблем с Украиной. Думаю, что после завершения предвыборной гонки они снова сядут за стол переговоров и начнут клянчить у ЕС дотаций для своих фермеров в обмен на транзитный пропуск украинского зерна», — цитирует Килинкарова Общественная служба новостей.

По мнению политика, все мировое сообщество устало от Украины и ее лидера Владимира Зеленского, который сильно злоупотребляет «наглой дипломатией». Килинкаров отметил, что в дальнейшем объем западной военной помощи снизится.

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#пропуск
#депутат
#польша
#ес
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Рогов ответил на обвинения Украины в «похищении детей»
Рогов: Россия спасает детей из новых регионов от террора со стороны ВСУ
20 сентября 2023, 16:15

Фото: iStock/booblik_uk

Глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия «похищает» детей из новых регионов. Его слова приводит издание РИА Новости.
Рогов отметил, что подобные заявления главы киевского режима переходят все границы. Он пояснил, что несовершеннолетние с согласия родителей и при сопровождении взрослых вывозятся с районов, которые находятся рядом с фронтом. При нормализации обстановки и восстановления безопасности, дети возвращаются обратно. 
 
Собеседник издания также подчеркнул, что Россия спасает детей от террора и постоянных обстрелов, добавив при этом, что они за счет бюджета посещают лагеря и здравницы.  

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#лагеря
#счёт
#рогов
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Произошло еще одно обрушение в доме в Балашихе
20 сентября 2023, 16:00

Фото: Дмитрий Белицкий

Произошло еще одно обрушение после взрыва газа в доме Балашихе.
 Бетонная плита обрушилась на землю. Информацию передает телеграм-канал Mahs.

Ранее в пресс-службе подмосковного Министерства здравоохранения сообщили о 5 погибших и 13 пострадавших. После первого обрушения бетонной плиты погибло два спасателя. Все раненые госпитализированные, им оказывается медицинская помощь.

Напомним, что взрыв в доме произошел 20 сентября, в 8:21 по причине детонации газовоздушной смеси. Из-за взрыва обрушились 3, 4 и 5 этажи, разрушено около 10 квартир. 

Сейчас в управляющей и газовой компаниях проводят обыски и опрашивают сотрудников по факту происшествия.

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#взрыв
#авария
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МИД РФ назвал учения НАТО подготовкой к столкновению с Россией
Грушко: учения НАТО являются частью приготовлений к военным действиям с РФ
20 сентября 2023, 15:58

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что учения НАТО в 2024 году являются приготовлением к военным действиям против РФ. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Грушко назвал учения «демонстрацией силы и провокацией». 
 
По словам заместителя главы российского внешнеполитического ведомства, проводимыми учениями, НАТО доказывает, что их действия направлены на приготовление к военному противостоянию с РФ. Об этом свидетельствует сценарий учений. 
 
Отмечается, что учения блока НАТО запланированы на 2024 год. В них примут участие 31 страна альянса и не вошедшая в настоящее время в объединение Швеция.

Прежде, бывший аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что ВС РФ уничтожили лучшие бригады ВСУ, подготовленные НАТО.

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#россия
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#сценарий
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#нато
#ракеты
#рф
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«Уже не до смеха»: В США встревожились сигналом Путина о новом оружии
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Путин намекнул на разработку мощного оружия
20 сентября 2023, 15:53

Фото: istock / 3D_generator

США должны быть обеспокоены словами президента РФ Владимира Путина о новом типе вооружений. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Ранее российский лидер во время выступления на сессии ВЭФ заявил о том, что новое оружие на физических принципах в ближайшее время будет обеспечивать безопасность любой страны. 

Ларри Джонсон подчеркнул, что Вашингтону стоит обратить внимание на слова российского президента. 

«Пять лет назад Россия сказала, что обладает гиперзвуковыми ракетами, но мы тогда рассмеялись. Сейчас уже не до смеха», — высказал точку зрения Джонсон.

На сегодняшний день Соединенные Штаты уязвимы перед ракетами российского производства Кинжал и Циркон. Департамент обороны США был удивлен от возможностей российского вооружения. 

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#сша
#россия
#оружие
#вэф
#вооружения
#рф
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Подмосковный Минздрав сообщил о пяти погибших после взрыва газа в Балашихе
20 сентября 2023, 15:47

Фото: Istockphoto / VILevi

В результате утреннего взрыва газа в жилой девятиэтажке в Балашихе пять человек погибли и 13 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Семь пострадавших госпитализированы, медицинская помощь им оказывается в полном объёме. Остальные шесть были осмотрены врачами на месте и от госпитализации отказались», – сказали «Интерфаксу» в ведомстве.
Утром на Октябрьской улице в Балашихе в газифицированной девятиэтажке сдетонировала газовоздушная смесь. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир. 
 
При повторном обрушении перекрытий дома под завалами оказались шесть спасателей. По последним данным, среди погибших – три жителя дома и два спасателя.
 
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, прибывший на место ЧП, сообщил, что из аварийного дома спасатели эвакуировали 170 человек. От взрыва также пострадали несколько машин и квартиры в соседних домах. В городе организованы три пункта временного размещения. Жителей обеспечивают горячим питанием и водой, оказывают психологическую помощь.

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#московская область
#минздрав мо
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