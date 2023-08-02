В Раде заявили о масштабной мобилизации зимой

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Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что на Украине могут объявить масштабную мобилизацию уже этой зимой. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.
Дубинский также сообщил, что на Украине проводится накопление техники. Это означает подготовку к большой мобилизации, которая может быть объявлена зимой текущего года. Рассуждая о действии военного положении на территории страны, он заявил, что оно, вероятно, будет продлеваться до конца 2024 года.
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Анастасия Крестьянова