В Раде заявили об отсутствии у Украины планов боевых действий на 2024 год

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Военное командование Украины не имеет четкого плана по «ведению войны» на 2024 год. Об этом заявил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия и интервью украинской журналистке.
«Нужно рассчитывать на свои ресурсы. Если взять сейчас план войны, его, кстати, мы ждем на комитете уже много времени. Говорю, ну смотрите, мы не военные, мы общественный контроль, гражданский, демократичный контроль», - заявил Арахамия.
По его словам, планирование ведения боевых действий должен составить Генштаб ВСУ. Там должны предоставить данные о сумме необходимых средств для продолжения военных действий, а также число людей, которых нужно мобилизовать или демобилизовать.
«Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле», - заключил Арахамия.
Ранее он заявлял, что конфликт на Украине мог закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтральный статус и отказался от вступления в НАТО. Депутат тогда возглавлял киевскую делегацию на переговорах в Стамбуле.
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