В Раде жалуются на принудительные отчисления в фонд помощи ВСУ

Фото: Фотобанк Московской области
Сотрудники аппарата Рады жалуются на принудительные отчисления в фонд помощи украинских бойцов
Сотрудники аппарата Верховной Рады рассказали, что их призывают в принудительно-добровольном порядке перечислять некоторую часть от зарплаты в благотворительный фонд, который был создан при украинском парламенте для помощи ВСУ. Об этом пишет «Страна.ua».
По информации источника, для того, чтобы организовать подобные сборы, начальники подразделений аппарата собирают с сотрудников заявления. В них они пишут, что готовы отжать свою зарплату за один рабочий день и направить ее в фонд помощи украинских военных. Отмечается, что пост главы наблюдательного совета занял руководитель аппарата Рады Вячеслав Штучный.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленский исключил причастность Киева ко взрыву «Северных потоков».
По информации источника, для того, чтобы организовать подобные сборы, начальники подразделений аппарата собирают с сотрудников заявления. В них они пишут, что готовы отжать свою зарплату за один рабочий день и направить ее в фонд помощи украинских военных. Отмечается, что пост главы наблюдательного совета занял руководитель аппарата Рады Вячеслав Штучный.
«На вопрос сотрудников, почему так, начальники подразделений говорят, что проще сдать, чем разбираться. Возмущения есть», - пишет издание.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленский исключил причастность Киева ко взрыву «Северных потоков».
Татьяна Лаврова