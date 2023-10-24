В Раменском задержали лжегазовщиков, которые грабили пенсионеров

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В Подмосковье задержали троих мужчин, которые под видом работников газовой службы грабили пожилых людей в их домах. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
Подозреваемых в совершении серий разбойных нападений в возрасте 30 лет и 31 года задержали в Раменском городском округе. Как удалось установить, злоумышленники заходили в частные дома, и, представляясь жильцам сотрудниками газовой службы, предлагали услуги по установке соответствующего оборудования.
Мужчины вскрывали двери жилищ пенсионеров и, угрожая расправой, похищали деньги. Всего злоумышленники совершили три разбойных нападения. Сумма ущерба составила порядка 200 тыс рублей.
Во время обысков в местах проживания сообщников была обнаружена одежда, в которой они приходили к пожилым гражданам. Кроме того, правоохранители изъяли автомобиль злоумышленников и монтировку, которой они вскрывали двери.
Возбуждено уголовное дело. Задержанные взяты под стражу.
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Мужчины вскрывали двери жилищ пенсионеров и, угрожая расправой, похищали деньги. Всего злоумышленники совершили три разбойных нападения. Сумма ущерба составила порядка 200 тыс рублей.
Возбуждено уголовное дело. Задержанные взяты под стражу.
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Лора Луганская