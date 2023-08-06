В речи Гуттериша о Хиросиме не прозвучало, кто сбросил ядерную бомбу на город

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в своей речи, которая была посвящена ядерной бомбардировке Хиросимы, не стал упоминать США.
«Применение ядерного оружия недопустимо. Ликвидация ядерного оружия является главным приоритетом ООН в области разоружения. Мы не успокоимся, пока ядерная тень навсегда не исчезнет. Довольно Хиросимы. Довольно Нагасаки», —передала речь генсека его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.В речи генсека ООН не были упомянуты США: именно на них лежит ответственность за ядерные удары, которые унесли жизни сотен тысяч людей и отравили здоровье миллионам выживших.
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Мария Фирсова