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Украинская сторона будет готова приступить к переговорам с РФ на условиях Москвы, при условии обещания Евросоюза членства Украины без Крыма и 4 новых российских регионов. Такое заявление сделала зампред комитета Госдумы Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру».
«Нам необходимо прийти к переговорам. Наверное, Ближний Восток как очередная горячая точка лишний раз заставляет задуматься о том, что не стоит допускать огня», — отметила депутат.Кроме того, она обратила внимание на то, что Россия неоднократно предлагала Украине переговоры.
Депутат подытожила, что третей стороне не нужно выходить на контакт с предложениями к российскому главе Владимиру Путину, так как он всегда готов обсуждать вопросы за столом переговоров, в отличии от президента Украины Владимира Зеленского.
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Алина Юрчак