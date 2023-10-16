В РФ выступили за мирное урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной

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Россия выступает за прекращения огня между Израилем и Палестиной и мирное урегулирование конфликта, заявил помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков.
«Мы считаем, что главное сейчас в данной обстановке - немедленно прекратить огонь и приступить к процессу политического урегулирования», - прокомментировал ситуацию Ушаков.
По словам помощника главы РФ, результатом мирных переговоров должно стать создание суверенного государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое сможет существовать в мире с Израилем.
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