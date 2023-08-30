В РФ введена должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что введена должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Об этом сообщила на брифинге.
По словам Захаровой, Мирошник назначен на должность приказом главы российского МИД Сергея Лаврова. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что назначенный посол ранее участвовал в контактной группе по урегулированию кризиса в Донбассе. Она добавила, что Мирошник неоднократно отстаивал свою позицию в рамках различных форумов, как государственных, так и международных.
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