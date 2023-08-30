В РФ введена должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил главам минобороны стран Евросоюза увеличить цель по подготовке украинских военнослужащих в рамках европейской тренировочной миссии с 30 до 40 тысяч к концу 2023 года. Об этом Боррель сообщил по итогам неформальной встречи глав минобороны стран Евросоюза в Испании.