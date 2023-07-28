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Генеральный директор госкорпорации «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что ЗАЭС в настоящее время в абсолютной безопасности.
Он также выразил уверенность в том, что Росатом совместно с рядом ведомств смогут обеспечить безопасность станции в будущем. Он отметил, что корпорация и сотрудники Минобороны и Росгвардии будут принимать меры для создания безопасных условий на ЗАЭС.
Лихачев подчеркнул, что радиационный фон на станции находится в пределах допустимых значений.
Ранее, киевский режим распространял информацию о том, что Россия, якобы, готовит диверсию на Запорожской АЭС. Москва, в свою очередь расценивает подобные высказывания, как провокацию и допускает подрыв станции Украиной.
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Лихачев подчеркнул, что радиационный фон на станции находится в пределах допустимых значений.
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Анастасия Крестьянова