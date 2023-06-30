В Роскосмосе заявили о заинтересованности Азии и Африки к российским двигателям

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Глава Роскосмоса Борисов: Африканские страны заинтересовались российскими плазменными двигателями
По словам главы космической корпорации, в условиях санкций, пришлось переориентироваться. Борисов также заверил главу государства в том, что поделится с ним результатами своих поездок в африканские государства, отметив при этом, что у стран Азии, Китая, Африки, Индии высокий интерес к российским двигателям.
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Анастасия Крестьянова